Times: самолёт с министром обороны Британии потерял сигнал у границы России

Правительственный самолёт, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, потерял спутниковый сигнал при приближении к границе России.

Об этом сообщила газета The Times.

Как следует из публикации, инцидент произошёл, когда Хили возвращался домой после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии.

Борт приблизился к воздушному пространству России, после чего спутниковый сигнал пропал.

Ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету. Пилотам пришлось использовать инерциальные навигационные системы для определения местоположения, приборная панель частично перестала работать.

«Хили возвращался домой после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолёте пропал», — говорится в материале.

Сигнал можно было восстановить, лишь перезапустив систему, но сделать это в воздухе не представлялось возможным.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный Boeing C-17 ВВС США, вылетевший из Румынии, передал универсальный код экстренной ситуации в небе над Европой.

Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
