Times: самолёт с министром обороны Британии потерял сигнал у границы России

Правительственный самолёт, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, потерял спутниковый сигнал при приближении к границе России.
Об этом сообщила газета The Times.
Как следует из публикации, инцидент произошёл, когда Хили возвращался домой после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии.
Борт приблизился к воздушному пространству России, после чего спутниковый сигнал пропал.
Ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету. Пилотам пришлось использовать инерциальные навигационные системы для определения местоположения, приборная панель частично перестала работать.
Сигнал можно было восстановить, лишь перезапустив систему, но сделать это в воздухе не представлялось возможным.