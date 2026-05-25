Эксперты предупредили, к чему ведет разрушение Ледника Судного дня

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Если «Ледник Судного дня» в Антарктиде разрушится, то он вызовет Мировой потоп, считает кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
«Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лед подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдешь», — сказал ученый в беседе с 360.ru.
По его словам, даже подъем на метр является серьезной угрозой, к которой нужно готовиться. Он добавил, что в уязвимом положении окажутся люди, проживающие в низменных местах.
Как разъяснила в беседе с 360.ru климатолог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова, в потенциальной зоне риска среди российских территорий находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь, а также побережье Балтики.
В 2024 году в научном журнале Nature ученые опубликовали статью, в которой говорилось, что ледник Туэйтса стремительно тает из-за повышения температуры воды. Если он и расположенные рядом с ним ледники растают, уровень Мирового океана может подняться на три метра.