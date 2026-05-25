Аналитик Гладкова: при проблемах с кондиционером соседа надо обратиться в УК

Фасад является общим имуществом всех собственников помещений в доме. Это означает, что просто повесить кондиционер на стену по своему усмотрению нельзя — требуется соблюдение установленных правил.
По словам Елены Гладковой, эксперта «Народный фронт. Аналитика», основные требования закреплены в Жилищном кодексе России, а также в строительных нормах и правилах.
«Кроме того, во многих регионах действуют местные правила благоустройства, которые могут дополнительно ограничивать размещение кондиционеров на фасадах», — пояснила она.
Если разговор с собственником о причиняемых неудобствах (например, если кондиционер капает сверху) не помог, возможно написать досудебную претензию с требованием демонтажа или устранения мешающих факторов и вручить её под роспись или отправить заказным письмом, посоветовала собеседница RT.
«Также вы вправе обратиться в управляющую компанию с требованием проверить законность установки и устранить течь, а при её бездействии — в жилищную инспекцию или суд. Наличие самовольно установленного оборудования — повод для выдачи предписания или иска от имени УК к собственнику. Отдельный случай — дома — объекты культурного наследия: в них действуют ещё более жёсткие правила», — заключила она.
