Прилепин рассказал, как будет реализована альтернатива Нобелевской премии

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Глава Союза писателей России, помощник президента Владимир Мединский заинтересован в реализации альтернативы Нобелевской премии по литературе, первый этап — провести мероприятие на территории СНГ, после чего — вывести на международный уровень, рассказал в интервью РИА Новости писатель Захар Прилепин.
«Мы сразу оговорились с Владимиром Мединским о том, что для того, чтобы все получилось хорошо, она должна быть в несколько этапов. То есть первый этап — мы сначала на территории СНГ ее проверяем, потому что здесь все близко, здесь все понятно. Потом мы вовлекаем МИД и иные формы международного сотрудничества и проводим уже, может быть, внутри стран-участниц БРИКС. Потом мы выводим на общемировой уровень, потому что сразу с лету это же в космос не полетит. Это же, конечно, надо готовиться. Год, два, три на это. Это нормальная подготовка», — сказал писатель.
Прилепин подчеркнул заинтересованность Мединского в положительном результате, указав, что впоследствии им предстоит отчитываться президенту.
«Мы это уже делали со странами-участницами БРИКС. Мы в МИД нашли очень хороших товарищей, которые с нами тут же начали работать и очень искренне к этому отнеслись, и очень деятельно, и очень профессионально. При этом там никаких денег не было. Это просто была придумка, которую надо было реализовать. И мы реализовали», — добавил Прилепин.
По его словам, организаторы сами нашли средства на работу жюри и на призовой фонд, который получила писательница из Египта.
«Все это с ребятами из МИД,… потому что они выходят через МИД на другие подобные структуры, те выходят уже на свои культурные институции, естественно, завизировав это в политическом поле. Тут даже не надо предполагать каких-либо участников, тут все понятно — это МИД, это культурные институции, эта политика. То есть про это должны знать президенты, про это должен знать МИД, про это должны знать министры культуры», — добавил собеседник агентства.
Прилепин напомнил, что в свое время продвижения Михаила Шолохова на Нобелевскую премию было государственной задачей и решения принимал лично Иосиф Сталин.
«Шолохова выдвигали в течение 15 лет подряд. И Сталин, когда было совершенно жесточайший конфликт, возможность ядерной войны с Западом, он два года Шолохова не подавал. Потом они как бы сняли этот вопрос немножко и опять Шолохова начали подавать. То есть это только на таком уровне решается. Это большая межгосударственная борьба. Так задумано, надеюсь, что у нас будет точно так же и сейчас», — заключил он.