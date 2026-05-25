Тихонов: Эль-Ниньо сильнее всего ударит по АТР, Латинской Америке и Австралии

Эль-Ниньо — это аномальный нагрев воды в экваториальной части Тихого океана, вызывающий засухи в одних регионах и наводнения в других. Согласно прогнозам ECMWF, к сентябрю-октябрю температура воды отклонится более чем на 3 выше нормы, что может стать вторым по величине пиком за всю историю наблюдений.