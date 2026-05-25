Тихонов: Эль-Ниньо сильнее всего ударит по АТР, Латинской Америке и Австралии

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинская Америка и Австралия рискуют пострадать сильнее всего из-за Эль-Ниньо, предупредил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.
Об этом Тихонов рассказал РИА Новости.
Эль-Ниньо — это аномальный нагрев воды в экваториальной части Тихого океана, вызывающий засухи в одних регионах и наводнения в других. Согласно прогнозам ECMWF, к сентябрю-октябрю температура воды отклонится более чем на 3 выше нормы, что может стать вторым по величине пиком за всю историю наблюдений.
По словам эксперта, Азиатско-Тихоокеанский регион столкнётся с острейшим дефицитом влаги, а Австралия уже приступила к экстренной выбраковке скота. Латинскую Америку ждут разрушительные наводнения.
Тихонов уточнил, что производство пальмового масла в Индонезии может сократиться на 1−2 млн тонн из-за засухи и подорожания удобрений на 30%. Зарубежная сельскохозяйственная служба минсельхоза США прогнозирует падение производства австралийской пшеницы на 19% — до 29 млн тонн.
