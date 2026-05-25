Партия Direct Democracy, основанная кипрским евродепутатом Фидиасом Панайоту, впервые получила места в парламенте Кипра. Об этом свидетельствуют данные Министерство внутренних дел Кипра.
По итогам выборов политическая сила набрала 5,4% голосов и получила четыре депутатских мандата.
Панайоту ранее посещал Москву во время празднования Дня Победы в 2025 году. Кроме того, он неоднократно критиковал политику Евросоюза в отношении разрыва контактов с Россией.
Direct Democracy выступает за внедрение элементов прямой демократии, включая участие граждан в принятии решений через мобильное приложение.
Первое место на выборах заняла партия «Демократическое объединение», получившая 27,1% голосов и 17 мест в парламенте.
На втором месте оказалась «Прогрессивная партия трудового народа Кипра» с результатом 23,9% и 15 мандатами.
Третье место занял «Национальный народный фронт», набравший 10,9% голосов и получивший восемь мест.
Столько же мандатов получила центристская «Демократическая партия», а новая партия «Альма» прошла в парламент с результатом 5,8%.
Выборы на Кипре стали одними из самых заметных за последние годы из-за роста поддержки новых политических движений и усиления позиций партий, выступающих с критикой традиционной политической системы страны.
Ранее мы писали: Шесть партий сформируют новый состав Палаты представителей Кипра.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.