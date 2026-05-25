Вучич заявил о своей возможной отставке

Заявление президента Сербии прозвучало во время его визита в Китай.

БЕЛГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий. Заявление сербского лидера прозвучало во время его визита в Китай.

«Возможно, я скоро уйду в отставку», — передает телеканал N1 слова президента.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.

21 мая Вучич объявил, что парламентские выборы пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября. Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах.

Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше