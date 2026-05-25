Губернатор Ярославской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

Силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлёте к Ярославлю, осколочное ранение получила женщина.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По его словам, осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Других пострадавших нет.
Перекрытие на выезде из Ярославля в сторону Москвы снято, движение транспорта полностью восстановлено.
Губернатор предупредил, что на территории региона могут находиться обломки дронов, и попросил при их обнаружении не приближаться, не пользоваться телефонами, а сразу сообщить по номеру 112.
«Угроза сохраняется. Ждите отбоя сигнала “Беспилотная опасность”, — добавил он, отметив слаженную работу всех служб.
Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетической инфраструктуры.