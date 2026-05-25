Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России оценил перспективы восстановления отношений с Новой Зеландией

Посол Кранс: отношения России и Новой Зеландии фактически обнулены.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Перспектива восстановления нормальных отношений России с Новой Зеландией пока не просматривается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.

«Из-за недальновидной политики Новой Зеландии наши отношения сейчас фактически обнулены. Эта тенденция началась еще в 2014 году, после крымских событий. С начала 2022 года двусторонние контакты практически свелись к нулю, и теперь ничего не происходит», — отметил он.

Дипломат при этом выразил мнение, что точки невозврата в межгосударственных отношениях не бывает.

«Может уйти год, десять лет или век на то, чтобы они восстановились. Но на данном этапе перспектива восстановления нормальных отношений с Новой Зеландией не просматривается», — сказал Кранс.