Посол России оценил перспективы восстановления отношений с Новой Зеландией

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Перспектива восстановления нормальных отношений России с Новой Зеландией пока не просматривается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
«Из-за недальновидной политики Новой Зеландии наши отношения сейчас фактически обнулены. Эта тенденция началась еще в 2014 году, после крымских событий. С начала 2022 года двусторонние контакты практически свелись к нулю, и теперь ничего не происходит», — отметил он.
Дипломат при этом выразил мнение, что точки невозврата в межгосударственных отношениях не бывает.
«Может уйти год, десять лет или век на то, чтобы они восстановились. Но на данном этапе перспектива восстановления нормальных отношений с Новой Зеландией не просматривается», — сказал Кранс.