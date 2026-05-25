Политик из Финляндии раскритиковал идею Стубба о переговорах с РФ

Финский политик Армандо Мема резко раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба после его заявления о готовности представлять Европу на возможных переговорах с Россией.
В разговоре с РИА Новости Мема назвал Стубба «оторванным от реальности президентом».
Так политик прокомментировал сообщения о том, что имя финского лидера фигурирует среди возможных европейских представителей для потенциального диалога с Москвой.
Ранее Мема уже высказывался по поводу публикации издания Politico, в которой Стубб упоминался как один из кандидатов на роль европейского переговорщика.
По мнению финского политика, подобные оценки не отражают текущую политическую ситуацию.
Сам Стубб ранее заявлял, что в случае соответствующего предложения готов принять участие в будущем диалоге с Россией от имени Европы.
После вступления Финляндии в НАТО отношения Хельсинки и Москвы заметно ухудшились, а заявления финского руководства по вопросам безопасности и украинского конфликта регулярно становятся предметом обсуждения как в России, так и внутри самой Финляндии.
