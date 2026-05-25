ТАСС: под Харьковом украинская опека похитила троих детей военного ВСУ

Солдат уверен, что его сыновей и дочь забрали «на опыты», рассказали в российских силовых структурах.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники украинской службы по делам детей в Харьковской области проводят массовые рейды, во время одного из них у военного ВСУ похитили дочь и двоих сыновей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Харьковской области начались массовые рейды сотрудников службы по делам детей, которые принудительно забирают малолетних детей, находящихся на воспитании у дедушек и бабушек и отвозят их в неизвестном направлении. В частности, у военнослужащего ВСУ А. В. Попова из дома в Чугуевском районе похитили дочь и двоих сыновей. Сам украинский солдат уверен, что его детей забрали “на опыты”, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сотрудники службы по делам детей активно пользуются базами данных МО Украины и взаимодействуют с командирами подразделений, у которых узнают данные о пропавших без вести военнослужащих, а также тех, кто длительное время находится на позициях.

В феврале силовики сообщали, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали отца-одиночку из Кривого Рога, после чего отправили его сына в детский дом.

Детей из прифронтовых городов Украины чаще всего эвакуируют представители подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины. В частности, сообщалось о таких эпизодах в Краматорске, Дружковке, Славянске, Красноармейске.

Спецподразделение «Белый ангел» известно насильственной эвакуацией малолетних. Как рассказывали ТАСС в российских силовых структурах, представители «Белого ангела» заходят в дома, насильно выводят детей, оставшихся без родителей, и увозят. При этом отмечается, что дальнейшая судьба таких детей остается неизвестной.

