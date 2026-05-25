Эксперт рассказал, какие регионы могут пострадать от Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие — от наводнений.