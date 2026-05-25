Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, какие регионы могут пострадать от Эль-Ниньо

РИА Новости: страны АТР и Австралия рискуют пострадать от метеоявления Эль-Ниньо.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, а также Австралия рискуют пострадать сильнее всего в случае метеоявления Эль-Ниньо: климатическая катастрофа может подорвать сельскохозяйственное производство и урожай, рассказал РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие — от наводнений.

Согласно прогнозам, опубликованным ECMWF в мае, температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3 градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре текущего года. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю.

«Беспрецедентная скорость нагрева Тихого океана заставляет даже скептиков проводить тревожные исторические параллели. Азиатско-Тихоокеанский регион столкнется с острейшим дефицитом влаги. Австралия уже начала экстренную выбраковку скота, готовясь к засушливому периоду. Латинская Америка окажется во власти разрушительных наводнений», — прокомментировал эксперт.

Так, производство пальмового масла в Индонезии может сократиться на 1−2 миллиона тонн из-за засухи и роста цен на удобрения на 30%, подчеркнул Тихонов.

Одновременно зарубежная сельскохозяйственная служба минсельхоза США прогнозирует падение производства австралийской пшеницы на 19% — до 29 миллионов тонн в 2026 году с 36 миллионов.

Что касается Латинской Америки, то в Перу уже введен режим чрезвычайного положения из-за «прибрежного Эль-Ниньо»: десятки погибших, сотни километров разрушенных дорог, отметил аналитик.

«Эти локальные кризисы уже отражаются на глобальных индикаторах. Индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2026 года вырос на 2,3% по сравнению с мартом, достигнув 127,4 пункта, и эксперты ожидают дальнейшего усиления ценового давления по мере реализации погодных рисков», — заключил Тихонов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше