МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Количество дезертиров в Харькове, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием, существенно увеличилось. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием», — сказал собеседник агентства.
Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных украинских правоохранительных органов, депутатов Верховной рады и местных СМИ, число военнослужащих ВСУ, с начала года самовольно покинувших свои части, составляет 70−80 тыс. Общее число беглецов превышает 250 тыс.