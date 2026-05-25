Следователи и «ЛизаАлерт» прибыли к месту поиска семьи Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда доставили представителей Следственного комитета и добровольцев «ЛизаАлерт» к местам поиска пропавшей семьи Усольцевых.
Об этом проинформировали в КГКУ «Спасатель».
Поисковые работы ведутся в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. За минувшие сутки спасатели Красноярского и Дивногорского отрядов обследовали семь кв. км труднопроходимой горно-таёжной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.
Краевые спасатели также провели заброску следственной группы и волонтёров к местам проведения поисковых работ.
24 мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда приступили к повторным поискам семьи Усольцевых.