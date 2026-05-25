ТАСС: в Сумской и Черниговской областях военные ВСУ подрываются на своих минах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Украинские военнослужащие на границе Сумской и Черниговской областей регулярно подрываются на минах, хаотично установленных подразделениями дистанционного минирования ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На северном участке границы Сумской и Черниговской областей украинские военнослужащие регулярно подрываются на минах, хаотично установленных подразделениями дистанционного минирования ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что только за последние сутки стало известно о смертях военных ВСУ Д. Цибулько, М. Бовтуна, Е. Небылицо, «которых фактически убили собственные “побратимы”, заминировав их маршруты перемещения между позициями».