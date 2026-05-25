Ранен мужчина, выбиты окна: оперштаб уточнил последствия обстрела Белгорода

В результате ракетных ударов ВСУ по Белгородской области один мирный житель пострадал, повреждены остекления многоквартирных домов.
Об этом проинформировали в оперштабе Белгородской области.
По уточнённой информации, мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода для обследования.
В городе выбиты окна и посечён фасад ещё одного административного здания предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление, также посечены грузовой и легковой автомобили.
«Продолжается уточнение информации о повреждениях», — добавили в оперштабе.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлёте к Ярославлю, осколочное ранение получила женщина.