МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число дезертиров из ВСУ, сбежавших с оружием, значительно возросло в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием», — рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости выяснило, что количество уголовных дел против украинских военных за дезертирство и «самоволку» за первые месяцы 2026 года подскочило почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.