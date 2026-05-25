Командир Гатчина: группировка «Север» сорвала сбор информации ВСУ о ВС РФ

КУРСК, 25 мая. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили 18 БПЛА самолетного типа ВСУ в Сумской области за сутки и сорвали планы ВСУ по сбору информации о дислокации российских подразделений на определенном участке ЛБС. Об этом сообщил ТАСС командир взвода БПЛА группировки войск с позывным Гатчина.
«За сутки нашими расчетами было уничтожено 18 БПЛА ВСУ самолетного типа. Поражение воздушных целей осуществлялось с применением средств радиоэлектронной борьбы и контрбеспилотных комплексов. Уничтожение разведывательных дронов противника позволило сорвать планы ВСУ по сбору информации о дислокации российских войск и корректировке артиллерийского огня и нанесении огневого поражения на данном участке фронта», — сказал собеседник агентства.
Гатчина отметил, что операторы ударных дронов прикрыли позиции российских подразделений от воздушной разведки ВСУ, а также повысили скрытность передвижения войск и техники.