В РФ идет боевая апробация новейшего комплекса акустического обнаружения дронов

По итогам испытаний комплекс будет модернизирован с учетом текущей боевой обстановки и потребностей подразделений ПВО, сообщили в Центре беспилотных систем и технологий.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск» проводят боевую апробацию новейшего комплекса акустического обнаружения дронов. Об этом ТАСС сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

«Бойцы отряда “Яким” бригады “БАРС-Курск” приступили к боевой апробации новейшего комплекса акустического обнаружения дронов. На сегодняшний день определен опытный район испытаний, решаются организационные вопросы по подключению датчиков и налаживания электропитания. Изделие фактически представляет собой средство звуковой разведки. Оно было создано одним из партнеров ЦБСТ. Комплекс предназначен для повышения осведомленности войск о беспилотной угрозе. Его отличительной особенностью является нейросетевой модуль, позволяющий определять тип БПЛА», — говорится в сообщении.

В ЦБСТ уточнили, что по итогам испытаний комплекс акустического детектирования будет модернизирован с учетом текущей боевой обстановки и потребностей подразделений ПВО. «Данное изделие имеет возможность интеграции в экосистему ситуационной осведомленности воздушной обстановки, куда поступает информация от РЛС и других средств обнаружения БПЛА зонального и объектового типа», — отметили в организации.

В центре подчеркнули, что опыт современных конфликтов отчетливо демонстрирует востребованность средств звуковой разведки. «Они имеют небольшие габариты и потребляют малое количество электроэнергии. Особую роль в совершенствовании современной акустической разведки играет искусственный интеллект. Технологии ИИ используются для улучшения селекции шумов и повышения точности определения координат беспилотников противника», — добавили в ЦБСТ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
