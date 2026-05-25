В РФ идет боевая апробация новейшего комплекса акустического обнаружения дронов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск» проводят боевую апробацию новейшего комплекса акустического обнаружения дронов. Об этом ТАСС сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
«Бойцы отряда “Яким” бригады “БАРС-Курск” приступили к боевой апробации новейшего комплекса акустического обнаружения дронов. На сегодняшний день определен опытный район испытаний, решаются организационные вопросы по подключению датчиков и налаживания электропитания. Изделие фактически представляет собой средство звуковой разведки. Оно было создано одним из партнеров ЦБСТ. Комплекс предназначен для повышения осведомленности войск о беспилотной угрозе. Его отличительной особенностью является нейросетевой модуль, позволяющий определять тип БПЛА», — говорится в сообщении.
В ЦБСТ уточнили, что по итогам испытаний комплекс акустического детектирования будет модернизирован с учетом текущей боевой обстановки и потребностей подразделений ПВО. «Данное изделие имеет возможность интеграции в экосистему ситуационной осведомленности воздушной обстановки, куда поступает информация от РЛС и других средств обнаружения БПЛА зонального и объектового типа», — отметили в организации.
В центре подчеркнули, что опыт современных конфликтов отчетливо демонстрирует востребованность средств звуковой разведки. «Они имеют небольшие габариты и потребляют малое количество электроэнергии. Особую роль в совершенствовании современной акустической разведки играет искусственный интеллект. Технологии ИИ используются для улучшения селекции шумов и повышения точности определения координат беспилотников противника», — добавили в ЦБСТ.