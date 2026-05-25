Рубио: США дадут дипломатии с Ираном все шансы на успех

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Вашингтон намерен использовать все дипломатические возможности для урегулирования с Ираном, прежде чем рассматривать иные варианты.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Соединённые Штаты настроены использовать все мирные способы разрешения конфликта. Лишь после этого могут рассматриваться какие-либо альтернативные шаги.
«Мы дадим дипломатии все шансы на успех, прежде чем прибегать к альтернативам», — сказал госсекретарь.
Ранее Рубио заявил, что за последние 48 часов удалось продвинуться в разработке плана действий, который может помочь разрешить ситуацию вокруг Ормузского пролива.