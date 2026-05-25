Рубио: у США хорошие шансы на временную ядерную сделку с Ираном

У Соединённых Штатов есть хорошие шансы заключить временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, в настоящее время «на столе» находится очень хорошее предложение, позволяющее начать ограниченные по времени переговоры по ядерной программе.
Госсекретарь выразил надежду, что договорённости удастся достичь.
Ранее Рубио заявил, что за последние 48 часов удалось продвинуться в разработке плана действий, который может помочь разрешить ситуацию вокруг Ормузского пролива.