Рубио: США прибегнут к иным вариантам по Ирану, если дипломатия не будет успешна

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. 19 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отложив на этот срок возобновление боевых действий. 23 мая американский лидер отметил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован, однако на следующий день он сообщил, что стороны еще не достигли окончательных договоренностей по некоторым вопросам.