Рубио: США прибегнут к иным вариантам по Ирану, если дипломатия не будет успешна

Американский госсекретарь подчеркнул, что стороны все еще работают над возможными договоренностями.

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Власти США намерены прибегнуть к иным вариантам дальнейших действий в отношении Ирана, если сочтут, что дипломатическое взаимодействие с Тегераном не дает желаемых результатов. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио.

«Как сказал президент [США Дональд Трамп], он не спешит и не станет заключать плохую сделку, — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, который находится с визитом в Индии. — Мы в полной мере дадим шанс дипломатии, прежде чем попробуем альтернативные варианты».

«Либо у нас либо будет хорошая сделка, либо нам придется действовать иным путем», — подчеркнул Рубио, имея в виду дальнейшие шаги вашингтонской администрации в отношении Ирана. Госсекретарь отметил, что стороны все еще работают над возможными договоренностями.

Ранее Рубио в интервью индийскому телеканалу India Today заявил, что вашингтонская администрация допускает возможность возобновления боевых действий против Ирана, если не добьется своих целей путем переговоров с Тегераном.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. 19 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отложив на этот срок возобновление боевых действий. 23 мая американский лидер отметил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован, однако на следующий день он сообщил, что стороны еще не достигли окончательных договоренностей по некоторым вопросам.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
