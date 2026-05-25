Три министра Саудовской Аравии приедут на ПМЭФ

В ней сразу три министра. Королевство в этом году выступает почетным гостем мероприятия.
— Среди участников — министр энергетики принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, министр промышленности Бандар аль-Хурейф и министр инвестиций Фахд ас-Сейф. Также приедут глава российско-саудовского делового совета Тарек аль-Кахтани и генсек Союза торговых палат королевства Султан аль-Мусаллем, — пишет РИА Новости.
В день открытия форума состоится заседание российско-саудовского делового совета. На следующий день запланирована встреча между министром энергетики Саудовской Аравии и вице-премьером России Александром Новаком.
Товарооборот между странами в прошлом году достиг 3,3 млрд долларов. Причем 98% этой суммы — экспорт российских товаров в королевство. Российские инвестиции в Саудовскую Аравию с 2020 по 2024 год выросли более чем в три раза — до 332 млн риалов в год (свыше 92 млн долларов). Приезд такой делегации на ПМЭФ подчеркивает серьезность намерений обеих сторон развивать экономическое сотрудничество.