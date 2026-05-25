Лукашенко рассчитывает на расширение отношений с Иорданией

По словам белорусского лидера, стратегическое видение, энергия и преданность Абдаллы II своей стране помогли Иордании добиться значительных успехов в решении актуальных задач экономического и социального развития.
«Сегодня Королевство пользуется авторитетом в мире, играет конструктивную роль в решении вопросов региональной и международной повесток дня», — говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что в условиях вызовов, с которыми сталкивается регион Ближнего Востока, успешное сотрудничество между Беларусью и Иорданией, которое основано на принципах взаимных уважения и доверия, отвечает интересам народов двух стран.
Лукашенко также надеется, что в этот непредсказуемый период политической и экономической турбулентности Минск и Амман смогут не только сохранить, но и расширить партнерские отношения.
Глава белорусского государства пожелал иорданскому королю здоровья и успехов в ответственных госделах, а жителям Иордании — мира и счастливой жизни.