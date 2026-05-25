Тигр растерзал четырёх женщин, собиравших листья в Индии

В штате Махараштра тигр напал на группу женщин, собиравших листья, в результате погибли четыре человека.
Об этом сообщило издание The Indian Express.
Инцидент произошёл, когда 13 женщин отправились в лес за листьями дерева тенду. Хищник внезапно выскочил из зарослей и набросился на группу.
Четырём женщинам спастись не удалось, их останки позже опознали. Остальные смогли убежать.
Местные власти усилили патрулирование леса и рекомендовали собирателям листьев не уходить далеко поодиночке.
19 декабря в индийском штате Джамму и Кашмир пятилетняя девочка погибла в результате нападения дикого леопарда.
Узнать больше по теме
Джамму и Кашмир: невероятной красоты регион, оспариваемый странами Южной Азии
Регион Джамму и Кашмир известен своей природной красотой и одновременно сложной политической историей. Эта территория находится в центре многолетних конфликтов между Индией, Пакистаном и Китаем. Собрали о ней главную информацию.Читать дальше