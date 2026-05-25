Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко поддержал соглашения Омска с городами Беларуси

Омский горсовет планирует развивать сотрудничество с советами депутатов шести белорусских городов.

Источник: Om1 Омск

Правительство Омской области поддержало развитие сотрудничества органов местного самоуправления Омска и Республики Беларусь. Решение принято по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Речь идёт о заключении соглашений между Омским городским Советом и советами депутатов белорусских городов. В список вошли Гомельский, Витебский, Гродненский, Брестский, Могилёвский и Минский городские Советы депутатов.

Как уточнили в региональном правительстве, такие соглашения органы местного самоуправления могут заключать после согласования с высшим исполнительным органом субъекта РФ. Это предусмотрено федеральным законодательством.

Ожидается, что соглашения позволят расширить обмен опытом и укрепить взаимодействие в разных сферах.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше