Виталий Хоценко поддержал соглашения Омска с городами Беларуси

Правительство Омской области поддержало развитие сотрудничества органов местного самоуправления Омска и Республики Беларусь. Решение принято по поручению губернатора Виталия Хоценко.
Речь идёт о заключении соглашений между Омским городским Советом и советами депутатов белорусских городов. В список вошли Гомельский, Витебский, Гродненский, Брестский, Могилёвский и Минский городские Советы депутатов.
Как уточнили в региональном правительстве, такие соглашения органы местного самоуправления могут заключать после согласования с высшим исполнительным органом субъекта РФ. Это предусмотрено федеральным законодательством.
Ожидается, что соглашения позволят расширить обмен опытом и укрепить взаимодействие в разных сферах.