Вучич допустил свою отставку

Президент Сербии Александр Вучич допустил, что может покинуть пост в связи со скорым окончанием срока своих полномочий. Он заявил об этом во время визита в Китай.

«Вполне возможно, что я скоро уйду в отставку», — сказал господин Вучич (цитата по телеканалу N1).

Александр Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.

Президент Сербии вчера начал визит в Пекин, который продлится до 28 мая. За день до его отлета в Белграде прошел массовый митинг протеста, участники которого требовали немедленного проведения досрочных выборов. Парламентские выборы в стране запланированы осенью.

Подробности — в материале «Ъ» «Александр Вучич вознес свой визит на высший уровень».

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше