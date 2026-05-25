Ростов скорбит о жертвах Старобельска

Нет таких слов, чтобы описать силу боли и глубину отчаянья — жестоких чувств, которые в эти дни разделяет каждый житель России. Такие красивые, такие молодые. 21 жизнь оборвалась внезапно: в результате вражеской атаки по спящим мирным, по невинным детям.
Третий день подряд жители Старобельска (Луганская Народная Республика) несут цветы к месту трагедии: красные розы и гвоздики складывают у входа в разрушенное здание педагогический колледжа. Вместе с соседями скорбит Ростов, где у главной площади образовался стихийный мемориал, а также другие города. Трагедия стала общей. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Били по невинным.
«Старобельск. 22.05.2026. Скорбим», — бегущей строкой проносится надпись в память о погибших на фасаде стадиона «Ростов Арена». Свои соболезнования выразили губернатор Юрий Слюсарь и глава южной столицы Александр Скрябин.
Горожане несут цветы к стихийному мемориалу, который образовался у центральной площади, рядом с памятником «Мать и дитя».
«Младшая сестра жила там раньше, на втором этаже этой общаги, Старобельск — город маленький, все знают друг друга. Все студенты живут там, если в Луганск не уезжают. Я не знаю, кто виноват, я знаю, что в общежитие не стреляют, ведь там живут дети, чай пьют», — делится мнением переехавший в Ростов из Старобельска Алексей Черевянко.
Здесь стоят свечи, лежат перевязанными траурными лентами гвоздики, плюшевые игрушки — медвежата, зайчата. Погибшие девчонки в такие уже вряд ли играли: они вошли в тот нежный возраст, когда настаёт время влюбляться и создавать семью. Становиться невестами. Как невест их и будут провожать в последний путь — в подвенечных платьях, которые превратятся в саваны.
По центральным каналам крутят страшные кадры: боль и слёзы, крики отцов и матерей, братьев, сестёр, друзей и подруг. Жители Старобельска не могут спокойно говорить о случившемся: к глазам подступают слёзы. Даже те, кто не был лично знаком с девушками и их родными, не сдерживают эмоций.
Похороны в понедельник.
Как сообщил в своём канале глава ЛНР Леонид Пасечник, всего погиб 21 человек, из них трое парней и 18 девчонок. Одна из девушек — Таисия Г. — всего несколько дней назад, 18 мая, отметила своё совершеннолетие. Кто знает, о чём мечтала она и её подруги?
«Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Старобельску очень важно чувствовать, что в ним вся Россия», — отметил Леонид Пасечник.
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, погибших студенток будут хоронить в подвенечных платьях…
В соцсетях распространись последние кадры, которые снял кто-то из девчонок за пару дней до трагедии. Юные, весёлые, полные сил и новых надежд. Всё это враг перечеркнул в одночасье.