Мужчина пострадал при ракетном обстреле Белгорода и Белгородского округа

В результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа со стороны ВСУ пострадал мирный житель, бригада скорой доставляет его в городскую больницу, сообщили в оперштабе региона.
«Мужчина получил акубаротравму и ссадины головы», — говорится в сообщении.
В оперштабе также уточнили, что в Белгороде выбиты окна и поврежден фасад еще одного административного здания предприятия, еще в двух многоквартирных домах города повреждены окна.
В Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах минувшей ночью объявлялся режим ракетной опасности, он был отменен в 05:46 мск.
