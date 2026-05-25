Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране казнили участника январских протестов

В Иране привели в исполнение смертный приговор Аббасу Акбари — одному из участников протестов, проходивших в январе этого года, передает агентство IRNA. Власти называют его одним из вооруженных лидеров антиправительственных выступлений.

В Иране привели в исполнение смертный приговор Аббасу Акбари — одному из участников протестов, проходивших в январе этого года, передает агентство IRNA. Власти называют его одним из вооруженных лидеров антиправительственных выступлений.

По версии следствия, осужденный руководил беспорядками в округе Наин провинции Исфахан. Власти утверждают, что он сыграл ключевую роль в нападении на здание окружной администрации, а также участвовал в погромах объектов инфраструктуры и зданий силовых ведомств.

Антиправительственные выступления вспыхнули в Иране 28 декабря 2025 года. Этому предшествовало обострение экономического кризиса, обвала курса национальной валюты и скачка цен. Вскоре беспорядки охватили десятки городов страны. Журнал Time и телеканал Iran International утверждали, что во время протестов погибли более 30 тыс. человек. Власти Ирана называли эти данные ложью. Базирующаяся в США правозащитная организация HRANA подтвердила гибель по меньшей мере 7 тыс. иранцев.

Как ранее сообщал базирующийся в США Центр по правам человека в Иране, с середины марта по конец апреля в республике произошел беспрецедентный рост числа казней. Власти повесили по меньшей мере 22 политических заключенных, включая десять человек, задержанных во время январских протестов. По данным правозащитников, суды проходили в условиях строгой секретности, а приговоры выносились на основании признаний, полученных под пытками.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше