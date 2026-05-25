Девять округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

После атаки беспилотников ВСУ полностью обесточены девять округов Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО», — написал губернатор в телеграм-канале.
Энергетики и аварийные службы работают над восстановлением подачи электричества, уточнил Сальдо.
О пострадавших и разрушениях он не сообщил.
23 мая глава региона рассказал, что у местного жителя из ноги извлекли SIM-карту британского оператора Vodafone, когда он обратился к медикам после атаки дрона.
