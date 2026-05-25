Владимир Якушев обсудил с Игорем Кобзевым вопросы развития Иркутской области

IrkutskMedia, 25 мая. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев провёл рабочую встречу с губернатором Иркутской области, секретарём Иркутского регионального отделения партии Игорем Кобзевым. В мероприятии также принял участие руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский, сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
Одной из центральных тем разговора стало строительство межвузовского кампуса в Иркутской области. Владимир Якушев подтвердил готовность федеральных структур партии оказать региону содействие в реализации этого масштабного проекта. Создание современной студенческой инфраструктуры рассматривается не только как шаг к укреплению системы высшего образования, но и как инструмент развития продуктивного межвузовского взаимодействия, объединяющего академические, научные и прикладные компетенции ведущих учреждений области.
«Строительство современного межвузовского кампуса — это вклад в будущее региона, сохранение молодых кадров, необходимых для реализации крупных экономических проектов и научных разработок», — подчеркнул Владимир Якушев.
Отдельное внимание на встрече было уделено результатам реализации народной программы «Единой России» в Иркутской области. Игорь Кобзев особо отметил поддержку, которую федеральные органы партии оказывали региону в реализации проекта капремонта школ, развития первичного звена здравоохранения, сферы культуры и спорта. В числе ключевых достижений губернатор особо выделил масштабную программу капитального ремонта школ, позволившую существенно улучшить условия обучения для тысяч иркутских школьников.
Владимир Якушев подтвердил, что в текущем году «Единая Россия» окажет Иркутской области целевую поддержку в реализации программы строительства новых школ. На встрече были предметно рассмотрены два приоритетных объекта. Реализация этих проектов позволит ликвидировать дефицит учебных мест в условиях растущей численности населения и обеспечить доступность качественного образования для детей.
Значимой темой встречи стала подготовка Иркутского регионального отделения к предстоящим выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Владимир Якушев отметил знаковую особенность нынешней избирательной кампании: 27% участников предварительного голосования в Иркутской области составляют ветераны и участники специальной военной операции. Это говорит о высоком гражданском самосознании людей, вернувшихся из зоны боевых действий, и их стремлении продолжать служение Родине уже на политическом поприще. Владимир Якушев особо подчеркнул: в случае победы на предварительном голосовании партия обеспечит каждому из них полноценное сопровождение и всестороннюю поддержку на всех этапах избирательной кампании.
Иркутская область также продемонстрировала положительную динамику вовлечённости граждан в партийные процедуры: по числу зарегистрированных выборщиков регион превысил показатели предыдущих лет. На момент старта голосования в области зарегистрировано 105 175 выборщиков, что отражает растущее доверие жителей Приангарья к институту предварительного голосования как инструменту народного представительства.