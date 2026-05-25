Владимир Якушев обсудил с Игорем Кобзевым вопросы развития Иркутской области

Значимой темой встречи стала подготовка Иркутского регионального отделения к предстоящим выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Владимир Якушев отметил знаковую особенность нынешней избирательной кампании: 27% участников предварительного голосования в Иркутской области составляют ветераны и участники специальной военной операции. Это говорит о высоком гражданском самосознании людей, вернувшихся из зоны боевых действий, и их стремлении продолжать служение Родине уже на политическом поприще. Владимир Якушев особо подчеркнул: в случае победы на предварительном голосовании партия обеспечит каждому из них полноценное сопровождение и всестороннюю поддержку на всех этапах избирательной кампании.