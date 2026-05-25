Попытки Евросоюза (ЕС) ослабить позиции Виктора Орбана провалились. Теперь и новый премьер Венгрии Петер Мадьяр отказывается выполнять антироссийские директивы Брюсселя. Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.
В публикации говорится, что высокопоставленные лица ЕС начали осознавать, что новый венгерский премьер мало чем отличается от прежнего.
«Мадьяр их разочаровал», — говорится в публикации.
Издание обратило внимание на то, что новый премьер Венгрии, прежде всего, не является русофобом. По мнению автора, хотя мадьяр и заявлял о своей победе над Орбаном, это не повлияло на географическое положение России, которая «останется там, где она есть».
Газета пишет, что в ЕС, похоже, уже не так радуются победе Мадьяра на выборах в Венгрии. Причина в том, что он заявил, что как только конфликт на Украине закончится, европейцы снова начнут покупать российский газ.
