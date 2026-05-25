Устойчивый мир на Украине возможен только после устранения первопричин конфликта. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.
По его словам, Киев должен вернуться к основам государственности начала 1990-х годов. Именно тогда международное сообщество признало независимость Украины.
«Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта», — сказал Полищук.
Дипломат отметил, что Москва продолжает опираться на договоренности, достигнутые в Анкоридже, а также на принципы, которые президент России Владимир Путин изложил в июне 2024 года.
Напомним, в Кремле заявили, что результат мирного процесса зависит от действий Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия выступает за политико-дипломатическое решение, но настаивает на стабильном и справедливом мире. В Москве также напоминали о нейтральном и безъядерном статусе Украины, уважении воли Донбасса и Новороссии, а также отказе от неонацистских законов.