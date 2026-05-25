Руководство Европейского союза разочаровалось в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре. Причина — его нежелание выполнять антироссийские требования Брюсселя. Об этом сообщает газета Die Weltwoche.
По данным издания, в ЕС постепенно начинают осознавать, что новый глава венгерского правительства мало чем отличается от прежнего — Виктора Орбана. Мадьяр, в частности, заявил, что победа над Орбаном не изменила географию, и Россия останется там, где она есть.
«До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. Мадьяр их разочаровал. Он констатировал очевидное: “Мы победили [Виктора] Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть”», — говорится в публикации.
Кроме того, разочарование Брюсселя усилилось после того, как Мадьяр пообещал возобновить закупки российского газа после завершения украинского конфликта.