В Красноярске обсудили перспективы развития северных территорий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Законодательном Собрании состоялся круглый стол, посвященный реализации государственной политики в Арктической зоне Красноярского края. Заседание прошло в рамках подготовки к X Съезду депутатов региона и стало итоговым обсуждением работы в Дудинке и Норильске комитета по развитию северных и арктических территорий и защите прав коренных малочисленных народов.
«Задачи по развитию Арктики, поставленные Президентом РФ, имеют долгосрочные перспективы, связанные с развитием Северного морского пути, освоением недр, обеспечением национальной безопасности и возросшим туристическим потенциалом этой территории», — подчеркнул председатель правительства края Алексей Медведев.
Глава Норильска Дмитрий Карасев выступил с докладом, который был посвящен реализации комплексного плана социально-экономического развития северного города. Ключевые изменения касаются жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры и ЖКХ, благоустройства территорий.
Одним из показателей стал индекс ввода жилья: если в 2022 году показатель был нулевым, то к 2025 году он превысил 16 тыс. кв. метров. Также с 2022 года модернизировано более 1400 метров городского коллекторного хозяйства.
Среди уже реализованных объектов в рамках комплексного плана развития — пожарное депо в Оганере, капитально отремонтированный центр соцобслуживания «Норильский», образовательный центр в Кайеркане. На сегодняшний день продолжается строительство поликлиники в Талнахе, ведется ремонт здания ЗГУ. В перспективе к 2028 году планируют завершить создание многопрофильного инновационного образовательного комплекса.
Отмечается рост удовлетворенности жителей качеством городской среды: более 72% норильчан положительно оценивают условия жизни в городе.
Отдельно участники заседания обсудили развитие Диксона — самого северного поселка России. Здесь запланировано строительство нового аэропорта в бухте Ефремов, создание многофункционального культурно-спортивного центра, обновление жилого фонда и коммунальной инфраструктуры, строительство Арктического комплексного аварийно-спасательного центра с причалом для размещения спасательного флота. Общий объем финансирования развития Диксона оценивается более чем в 34,3 млрд рублей.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев отметил, что для устойчивого развития Арктики, увеличения числа северян, которые постоянно проживают в Заполярье, наряду с крупными проектами важно поддерживать малое и среднее предпринимательство.
Характеризуя кадровые потребности, и. о. руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин отметил, что кадровый дефицит в Арктике достигает 30%, а дополнительная потребность в специалистах в ближайшие годы может составить от 32 до 39 тысяч человек. Наибольший спрос наблюдается в добывающей и обрабатывающей промышленности, образовании, здравоохранении, транспорте и торговле.
Направления подготовки кадров должны учитывать потребности территории. Одна из возможностей — целевой набор: на 2026−2027 годы работодателями заявлено 1480 квотных мест от 583 заказчиков.
Министр образования края Татьяна Гридасова сообщила, что промышленность нуждается в технических специалистах, а коренные общины — в ветеринарах-оленеводах, мастерах по выделке шкур и специалистах по переработке дикоросов. Обучение по 60 специальностям ведется в пяти учреждениях СПО, где сегодня обучаются около 2500 студентов. Обучение, от цифр приема до устранения дефицита педагогов, синхронизируют с потребностями рынка с помощью кадрового прогноза до 2030 года.
Также кадровый дефицит предлагается устранять через внедрение целевого обучения с сопровождением студентов, развитие кластерной модели, учет традиционного природопользования КМН, повышение доступности и качества СПО на севере.
Еще один важный вопрос в повестке заседания — меры поддержки КМН. В Красноярском крае проживает около 15,7 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, представленных восемью этносами. Ежегодно из краевого бюджета на их поддержку направляется порядка 1 млрд рублей, реализуется более 70 мер. Среди направлений: традиционная хозяйственная деятельность, социальная поддержка, образование, охрана здоровья, сохранение культурных традиций и проведение праздников.
В 2025 году было поддержано 28 грантовых проектов, из которых 18 направлены на приобщение детей и подростков к национальной культуре, доложил Антон Нарчуганов, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН. Также продолжается издание учебной и художественной литературы о культуре и языках КМН.
Среди обозначенных проблем — нехватка рабочих мест в северных поселках, медленные темпы строительства жилья, а также недостаточное количество объектов культуры и спорта в поселках.
«Круглый стол наглядно показал: работа идет системно, с опорой на реальные потребности территорий. Важно, что комплексное развитие Арктической зоны показывает значительные результаты. Готовность всех уровней власти включаться в работу дает дополнительные возможности для масштабных изменений Арктики, а главное, позволяет учитывать интересы северян», — подвела итоги председатель северного комитета Людмила Магомедова.
Все предложения, прозвучавшие на заседании, будут включены в резолюцию X Съезда депутатов Красноярского края.