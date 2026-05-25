В Красноярске обсудили перспективы развития северных территорий

Министр образования края Татьяна Гридасова сообщила, что промышленность нуждается в технических специалистах, а коренные общины — в ветеринарах-оленеводах, мастерах по выделке шкур и специалистах по переработке дикоросов. Обучение по 60 специальностям ведется в пяти учреждениях СПО, где сегодня обучаются около 2500 студентов. Обучение, от цифр приема до устранения дефицита педагогов, синхронизируют с потребностями рынка с помощью кадрового прогноза до 2030 года.