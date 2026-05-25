Мирные жители пострадали при атаке БПЛА в Горловке

В Калининском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника пострадали мирные жители, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранены пять человек.
Горловка — город в Донецкой народной республике (ДНР). С июня 2022 года Прокопьевск Кемеровской области и Горловка стали города-побратимами. Кроме того, власти Кузбасса взяли шефство над Горловкой, оказывая помощь в ее восстановлении. По оценке кемеровского губернатора Ильи Середюка, в 2025 году, из регионального бюджета на эти цели ежегодно выделяется 1,1 млрд руб.
