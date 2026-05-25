Шохин заявил, что ожидает смягчения санкций против России в 2026 году

Он отметил, что РСПП исходит из того, что многие санкции и ограничения постепенно ослабят, поскольку украинский конфликт «когда-то должен закончиться». При этом Шохин отметил, что важно не допустить его повторения.

Источник: РБК

Санкции Запада, введенные против России, начнут постепенно ослабевать по мере улучшения геополитической ситуации, а первые смягчения ограничений можно ожидать уже в этом 2026 году. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью «РИА Новости».

«Мы исходим из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Важно закончить не только нынешнюю фазу конфликта, важно не допустить, чтобы он через несколько лет разгорелся снова», — сказал Шохин.

В РСПП считают, что важно не допустить постоянного состояния напряженности. По мнению Шохина, сейчас «как и 50 с лишним лет назад, нужен аналог Хельсинкских соглашений по признанию новых границ, потому что те границы, которые тогда были зафиксированы, их уже нет в Восточной Европе, нет и Советского Союза».

Хельсинкские соглашения — документ, подписанный 1 августа 1975 года в Хельсинки 35 государствами, включая СССР, США, Канаду и большинство стран Европы, по итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Эти соглашения не имели статуса юридически обязательного договора, но стали одним из ключевых элементов разрядки в период холодной войны и основой для создания ОБСЕ.

Шохин отметил, что в РСПП верят в постепенное восстановление нормальных торговых отношений, а также в то, что «в этом году многие ограничения будут постепенно сниматься».

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании 19 мая сообщило о введении бессрочной лицензии на импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти за пределами России. В Кремле заявили, что решение Великобритании было прагматичным.

Россия считает западные санкции незаконными. Президент Владимир Путин в 2023 году говорил, что страна преодолела все проблемы, возникшие из-за санкций.

В апреле 2026 года заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции помогли России выстроить новые финансовые механизмы. Он рассказал, что по итогам 2025 года 85% внешней торговли обслуживалось российскими рублями или валютами стран БРИКС, а валюты стран «Большой семерки» были полностью вытеснены.

