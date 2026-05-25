WP узнала предварительные сроки открытия Ормузского пролива в случае сделки

В случае подписания рамочного соглашения с США Иран обязан немедленно открыть Ормузский пролив. Кроме того, Тегеран за 30 дней должен обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства, пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Условия открытия Ормузского пролива будет регулировать меморандум о взаимопонимании. США и их союзники после открытия пролива объявят о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, указано в статье.

Также рамочное соглашение включает обязательства Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие. Тегеран должен уничтожить все запасы обогащенного урана. Механизм реализации соглашения между Тегераном и Вашингтоном обсудят в ближайшие два месяца.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива. Детали договоренностей предстоит проработать, уточняло издание. В частности, неизвестно, останется ли у Ирана какой-либо контроль над Ормузским проливом.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
