По данным издания, в Брюсселе рассчитывали, что после ухода Виктора Орбана Будапешт начнет жестче следовать антироссийской линии ЕС. Однако Мадьяр не стал отказываться от прагматичного подхода.
«До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. Мадьяр их разочаровал», — отмечается в публикации.
Автор материала связывает это со словами Мадьяра о том, что РФ никуда не исчезнет с карты, а Европа после окончания конфликта на Украине вернется к закупкам российского газа. В Weltwoche считают, что такой подход оказался неприятным сигналом для Брюсселя.
«“Стыдно, что эта простая истина отрицается в Брюсселе и других странах ЕС. Поэтому когда она станет реальностью, их ждет горькое разочарование”, — подчеркивает Die Weltwoche.
Немногим ранее кандидат на пост главы Минэкономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявлял, что новое руководство страны не намерено прекращать закупки нефти и газа из России. По его словам, Будапешт хочет снизить зависимость от одного направления, но не собирается полностью исключать действующие поставки. Капитань также подчеркивал, что трубопровод «Дружба» останавливать не планируется.