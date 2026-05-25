Экс-министр Британии заявил о нужде «отдельных спален» для Европы и США

Отношения США с европейскими союзниками обострились из-за войны первых с Ираном. В начале апреля Трамп даже заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из НАТО, поскольку европейцы не оказали американцам «автоматической» поддержки в этой войне. Напряженность в отношениях Вашингтона с Германией усилилась в конце апреля, после того как канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично раскритиковал действия американцев, отметив, что США «подвергаются унижению» со стороны Ирана.