Экс-министр Британии заявил о нужде «отдельных спален» для Европы и США

Бывший глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд заявил, что Европе следует добиваться большей самостоятельности от США, однако не разрывать отношения с Вашингтоном на фоне политики американского президента Дональд Трампа. Об этом он заявил во время выступления на литературном фестивале в Хей-он-Уай. Об этом сообщает Gurdian.
«Можно привести аргумент, что стратегическая автономия Европы означает разрыв отношений с Соединенными Штатами. Я бы не советовал этого делать, — сказал он, сравнивая отношения Европы и США с браком. — Отдельные спальни — возможно. Развод — нет».
По словам Милибэнда, Европе необходимо усиливать самостоятельность в вопросах экономики, обороны и технологий. В шутку он отметил, что ЕС нужны «отдельные банковские счета». А также указал на зависимость европейских стран от американских технологий и вооружений, включая закупки истребителей и развитие систем искусственного интеллекта.
Отношения США с европейскими союзниками обострились из-за войны первых с Ираном. В начале апреля Трамп даже заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из НАТО, поскольку европейцы не оказали американцам «автоматической» поддержки в этой войне. Напряженность в отношениях Вашингтона с Германией усилилась в конце апреля, после того как канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично раскритиковал действия американцев, отметив, что США «подвергаются унижению» со стороны Ирана.
25 апреля экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что на фоне угроз США покинуть НАТО оборону Европы должна взять на себя «коалиция желающих», в которой ведущую роль следует играть Британии и Франции. «В будущем можно будет обсуждать множество интересных структур, позволяющих Европе самостоятельно управлять своей судьбой, но сейчас нам нужна коалиция желающих, в состав которой войдет новый орган принятия решений», — сказал Расмуссен.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».