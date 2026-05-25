Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости заявил, что долгосрочное урегулирование конфликта на Украине возможно только после устранения его первопричин. Киев, по его словам, должен вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало независимость страны.
Представитель МИД подчеркнул, что Москва со своей стороны настаивает на выполнении соглашений, достигнутых в Анкоридже, а также на принципах, изложенных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Только такой подход, считают в ведомстве, способен привести к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.
