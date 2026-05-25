На роль переговорщика с Россией от стран Европы нужно выбрать оппонента главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Так считает финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Его слова передает РИА Новости.
В качестве возможных политических оппонентов председателя ЕК была названа кандидатура бывшего главы Минфина Греции Яниса Варуфакиса.
«Роль переговорщика должна быть наградой, которую не следует давать окружению Урсулы, потому что именно эта элита продвигала войну против России», — заявил Мема.
До этого финский президент Александр Стубб заявил, что готов выступить от ЕС на мирных переговорах с Россией.
Позднее Мема заявил, что Стубб не соответствует политическим реалиям.
