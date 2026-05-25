Медведев объяснил, что миру показала история с российским археологом Бутягиным

Акции устрашения против российских ученых обречены на провал. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что осторожность и предусмотрительность российским ученым, безусловно, не помешают.
«Но акции устрашения против них обречены на провал. Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан», — отметил он.
Ранее российский археолог Александр Бутягин, вернувшийся на родину после освобождения из польской тюрьмы, назвал произошедшие с ним охотой на ученых. Бутягин выразил надежду, что его случай будет единственным и никто больше не попадет в такую ситуацию из его коллег.
