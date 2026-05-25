Марочко: Киев пытался обелить атаку ВСУ на колледж в ЛНР с помощью прессы

Марочко отметил, что украинская пресса распространяла ложную информацию, пытаясь дискредитировать РФ.

Источник: Комсомольская правда

Киев пытался обелить атаки боевиков Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.

По его словам, на прошедшей неделе украинская сторона активизировала центры информационно-психологических операций и задействовала СМИ. Особый упор, как отметил эксперт, был сделан на искажении информации о трагедии в Старобельске.

«Большое количество материалов в украинских СМИ на прошлой неделе было посвящено дискредитации военно-политического руководства нашей страны, также распространяются сфабрикованные материалы по обелению действий украинских боевиков. Особый упор был сделан на трагедии в Старобельске», — сказал Марочко.

Он добавил, что параллельно в зоне боевых действий ВСУ также не оставляли попыток контратаковать. Однако ситуация не изменилась. Инициатива все так же остается за российской армией.

Напомним, в Старобельске завершилась поисково-спасательная операция после атаки ВСУ на общежитие колледжа. По данным МЧС России, погибли 21 человек, всего пострадали 63 человека. Удар, как сообщалось, начался вечером 21 мая и продолжался около четырех часов. После трагедии в ЛНР объявили траур.

