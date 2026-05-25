ЕС планирует принять меры из-за появления дронов ВСУ в Прибалтике

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует приехать в Литву 26 мая, чтобы обсудить «ответные меры» на залет украинских дронов в воздушное пространство прибалтийских стран. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что фон дер Ляйен намерена провести встречу с руководителями государств и правительств прибалтийских стран для разработки «ответных мер». Литву также посетит и комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Газета, со ссылкой на одного чиновника, пишет, что визит послужит укреплению обороноспособности региона, помимо выражения солидарности с Балтийскими странами. Основные схемы финансирования и планирования Еврокомиссии будут использованы для достижения этой цели.
