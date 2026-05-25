Глава РСПП ожидает ослабления санкций против России в этом году

Зарубежные компании начали уходить с российского рынка после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Согласно статистике Kept, на конец 2024 года рынок России покинули 62% иностранных брендов. Осенью президент Владимир Путин говорил, что очень много американских компаний хотят возобновить или начать работу с Россией. По его словам, аналогичное желание есть у европейских компаний.