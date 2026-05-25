«До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал. Прежде всего, он не русофоб, и поэтому констатировал очевидное: “Мы победили Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть”», — говорится в публикации.
Как отмечается в материале, заявление венгерского премьера о том, что Евросоюз после завершения конфликта на Украине вернется к закупкам газа из России, сводит на нет удовлетворение брюссельских чиновников от смены Орбана на Мадьяра.
«Стыдно, что эта простая истина отрицается <…> в Брюсселе и других странах ЕС. Поэтому когда она станет реальностью, их ждет горькое разочарование. И Брюсселю, с его постоянным вмешательством в чужие выборы, пора бы уяснить: бойтесь своих желаний, они могут исполниться», — резюмирует Die Weltwoche.