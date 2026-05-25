Два судна с СПГ и один нефтяной танкер покинули Ормузский пролив

Танкеры Fuwairit и Al Rayyan, загруженные сжиженным природным газом (СПГ), покинули Ормузский пролив и направляются в Пакистан и Китай. Кроме того, танкер Eagle Verona с иракской нефтью 24 мая покинул Оманский залив и также следует в Китай, следует из данных Marine Traffic.
Судно Fuwairit, следующее под флагом Багамских островов, отплыло из катарского порта Рас-Лаффан в конце мая. В воскресенье, 24 мая, загруженный СПГ танкер находился у острова Ларак в Ормузском проливе. 25 мая танкер передал, что идет по Оманскому заливу, и к 26 мая должен достичь порта Касим в Пакистане. Владельцем судна является японский перевозчик Mitsui O.S.K. Lines, передает Reuters.
Al Rayyan идет под флагом Маршалловых островов, танкер принадлежит QatarEnergy. Загруженное в Рас-Лаффане 13 мая, судно достигло Оманского залива 24 мая. В пункт назначения — порт Чжоушань в Китае — танкер прибудет в конце июня, следует из данных Marine Traffic.
Как пишет Reuters, эти суда входят в число супертанкеров, покидающих Персидский залив в этом месяце по транзитному маршруту, который Иран распорядился использовать.
Танкер Eagle Verona под флагом Сингапура, перевозящий сырую нефть, покинул иракский порт Аль-Басра 28 февраля. 24 мая он вышел из Персидского залива и в настоящий момент находится в акватории Аравийского моря. Ожидается, что к середине июня судно достигнет порта Нинбо в Китае.
По данным Reuters, судно перевозит около 2 млн барр. нефти. Оно зафрахтовано Unipec, торговым подразделением крупнейшего в Азии нефтеперерабатывающего предприятия Sinopec. Как пишет агентство со ссылкой на два источника, танкер входит в число семи кораблей, на проход которых Малайзия запросила у Ирана разрешение. Пять из этих судов уже покинули водный путь, а еще два остаются в Персидском заливе.
Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Китай США разрешили трем китайским танкерам с иранской нефтью пройти через Ормузский пролив. По словам Трампа, танкеры смогли выйти из пролива, «потому что мы позволили этому произойти».
