Москва обратится в Международный суд ООН из-за ущемления русских в Балтии

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за систематического ущемления прав этнических русских в прибалтийских странах, заявили в МИДе «Известиям».
Решение продиктовано тем, что власти стран Балтии игнорируют призывы Москвы к диалогу и продолжают проводить политику, нарушающую международные нормы. По информации российского МИДа, изложенной в статье, в Латвии, Литве и Эстонии наблюдается «резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне».
«В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН — Международный суд», — заявили в ведомстве.
Основные претензии России касаются языковой дискриминации, искажения истории и преследования несогласных. В качестве примера приводится дело правозащитника Александра Гапоненко, приговоренного в Латвии к десяти годам заключения по обвинениям, выдвинутым после участия в конференции российского Института стран СНГ.
Как сообщили в МИДе, Россия намерена поднять вопрос тюремного заключения Гапоненко на предстоящей в июне-июле 62-й сессии Совета по правам человека ООН.
В министерстве отметили, что уже пытались привлечь внимание к проблеме через управление верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ, однако добиться содержательной реакции не удалось.
Прибалтийские страны приступили к сносу памятников и ограничению въезда россиянам после начала военной операции на Украине. МИД неоднократно заявлял о русофобии руководства Литвы, Латвии и Эстонии, а официальный представитель ведомства Мария Захарова обвиняла США и ЕС в поощрении «антироссийской кампании прибалтов».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».